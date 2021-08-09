ОПГ на Харьковщине: подозреваемых, среди которых члены Нацкорпуса, арестовали

Об этом сообщает Hromadske

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли", по данным следствия, составил более 1 млн гривен ежемесячно.

Подозреваемым инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК.

По данным правоохранителей, группировка имела четкую структуру: руководителей, силовой блок, тех, кто обеспечивал коррумпированные связи в правоохранительных органах.

Организатором и руководителем следствие считает ветерана АТО, экс-азовца Сергея Величко, известного как "Чили". Он, по данным правоохранителей, осуществлял организацию деятельности группы, утверждал план работы, давал указания на избиение, насильственные преступления и запугивания предпринимателей, принимал решения об использовании средств, полученных преступным путем. Величко воевал на востоке Украины, имеет государственные награды. Сейчас он руководит охранной фирмой в Харьковской области. Как утверждали его собратья, Величко является автором кричалки "Путин – ху*ло".

Одним из представителей руководящего звена якобы был также действующий сотрудник роты полиции "Восток" Кирилл Крикунов, который, по данным следствия, обеспечивал коррумпированные связи в правоохранительных органах, чтобы те "закрывали глаза" на их противоправную деятельность, в частности игнорировали заявления потерпевших. Также Крикунов, по данным следствия, занимался непосредственно сбором дани с предпринимателей.

В частности, в подозрении говорится о пострадавших бизнесменах Коретникове и Распополо, которые занимались ритуальными услугами. Следствие отмечает, что зафиксированы факты того, что вероятные члены группы озвучивали бизнесменам суммы денег (так называемую дань) за возможность осуществления своей деятельности. Им угрожали, а также вредили имущество (речь идет о поджоге авто, повреждении колес автомобиля). Также следствие установило давление группы на руководителя Госпродпотребслужбы Семенова.

По данным следствия, только в части ритуальных услуг ежемесячный доход организации составил около 1,5 миллиона гривен. Также следствие отмечает, что заявления от потерпевших в правоохранительные органы просто не рассматривались именно из-за наличия определенных коррумпированных связей.

Прокуроры просили взять подозреваемых под стражу, подчеркивая рисках побега, укрывательства, давления на свидетелей, а также неустановленных вероятных сообщников, уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты просили не применять никакой меры пресечения к подзащитным или более мягкой. Защита подозреваемых заявляла о недоказанности рисков и необоснованности подозрений. В частности, адвокаты отметили, что не установлен факт получения и передачи средств. Кроме этого, защита отмечала нарушение процедуры задержания и то, что к их подзащитным неправомерно применяли силу.

Иван Никифоров в суде отметил, что не собирается бежать и не имеет отношения к инкриминируемым преступлениям.

"Я ничего не совершал. Фамилии пострадавших я впервые слышу, также я не понимаю, каким авторитетом я пользуюсь. Это новость для меня, которая немного даже смешит", - сказал Никифоров.

Сергей Величко "Чили" в комментарии Hromadske отметил, что считает подозрение сфабрикованным.

"Месяц назад подстрелили моего друга, а сейчас нам объявили подозрения. Мы ждем осени, которая явно будет не проукраинская", - сказал Величко.

Сергей Козлюк во время судебного заседания поддержал защиту, а на вопрос прокурора о связях с правоохранителями отметил, что это не соответствует действительности.

И Никифоров, и Козлюк также отметили, что их избили при задержании, и об этом якобы свидетельствуют в частности синяки на их лице. Козлов рассказал суду, что не может сомкнуть челюсть. В отношении этого судья обязал провести расследование.

Кирилл Крикунов отметил, что он не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям, но добавил, что с Коретниковым знаком и имел разговор, детали которого обещал сообщить позже.

Артем Субочев назвал политическим объявление подозрения и добавил, что все, что говорит прокурор, не подтверждается доказательствами.

У суда с самого утра дежурили несколько сотен активистов "Национального корпуса" и других националистических организаций ("Основа будущего", "Традиция и порядок"). Они отметили, что приехали из разных городов для того, чтобы поддержать своих собратьев.

Лидер киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин отметил, что дело сфальсифицировано с нарушением не только закона, но и морали.

"В СБУ заявили, что изъяли у Величко большую сумму денег. Да, эти деньги все собирали для нашего раненого собрата Артема Мошенского, который сейчас проходит реабилитацию в Израиле. В него стрелял киллер. Но СБУ не ищет тех, кто это делал, а продолжает давление на патриотов", - сказал Тамарин.

Оружие, которое изъяли во время обысков, по его словам, зарегистрировано.

После завершения судебных заседаний лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил: "Мы понимаем, что ртом судей говорил Зеленский. Поэтому так мы это не оставим, и думаю, что вскоре увидимся уже не под судом, а у Офиса президента".

Напомним, 5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагало "данью" бизнесменов в Харьковской области. По данным источника УП, среди задержанных – несколько членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус".

В то же время руководитель центрального штаба Нацкорпуса, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин заявил, что среди представителей НК, кого обыскивают, большинство – ветераны с активной проукраинской позицией. По его мнению, президент Владимир Зеленский "начал зачистку улице, понимая, что осенью его ждут массовые протесты".

6 августа Служба безопасности обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов.

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