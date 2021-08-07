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На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников

07.08.2021 / 16:15
На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
Источник: Центр информации УПЦ
В 1919 году, в ночь с 18 на 19 августа (с 5 на 6 августа по старому стилю), на престольный праздник Преображения Господня, большевики расстреляли 17 мгарских монахов во главе с игуменом Амвросие

На Полтавщине в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре верующие Украинской Православной Церкви отметили день памяти Мгарских преподобномучеников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, Божественную литургию 6 августа возглавил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

За богослужением сугубо молились о мире в Украине, единстве Православной Церкви и об избавлении украинского народа от эпидемии коронавирусной инфекции, а также о врачах, несущих подвиг борьбы с недугом.

*Первые монахи-отшельники на Мгарской горе, по преданию, поселились в X–XI веке. Спасо-Преображенский монастырь был основан митрополитом Исаией Копинским в 1619 году. В 1692 году на месте ранее построенной деревянной церкви, на средства гетьманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы был выстроен каменный Спасо-Преображенский храм.

Население монастыря складывалось, в основном, из запорожских казаков, принявших монашество. В 1663 году под монашеским именем Гедеон здесь пребывал сын Богдана Хмельницкого Юрий.

На территории монастыря похоронены Константинопольский Патриарх Серафим (Анин), Киевский митрополит Иосиф (Нелюбович-Тукальский), архиепископ Тобольский Амвросий (Келембет), а также епископ Полтавский, а затем Псковский, Мефодий (Писнячевский).

В 1919 году, в ночь с 18 на 19 августа (с 5 на 6 августа по старому стилю), на престольный праздник Преображения Господня, большевики расстреляли 17 мгарских монахов во главе с игуменом Амвросием. Новомученики похоронены за алтарем скитской церкви Благовещения.

В начале 30-х годов на территории Мгарского монастыря советской властью был создан Патронат для детей «врагов народа». С 1937 года здесь находился дисциплинарный батальон, а с 1946 — войсковые склады. В 1985 году монастырь передали под пионерский лагерь.

Возрождение обители началось в 1993 году. Первым ее наместником в послереволюционный период стал игумен Филипп (Осадченко), впоследствии архимандрит, а ныне — митрополит Полтавский и Миргородский.

Источник: Inpress.ua
полтавская область, УПЦ, Мгарский монастырьУПЦ
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