Войти | Зарегистрироваться
14:30

понедельник,
02 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в храм

02.08.2021 / 13:45
В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в храм
Источник: Центр информации УПЦ
Если крестимся и кланяемся машинально, не думая даже при этом о Боге, о почтении и уважении к Нему, о благоговении пред Ним, в таком случае от действий не будет проку

Перед входом в храм верующие трижды совершают крестное знамение с поясным поклоном.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Но это вовсе не является неукоснительным правилом. Главное при посещении храма не то, сколько раз перекрестимся и сколько поклонов при этом положим – ведь в таком случае наше благочестие уравняется с «праведностью» фарисеев, которые с точностью до миллиметра исполняли все предписания ветхозаветного Закона – а то, как это делаем», - сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что если крестимся и кланяемся машинально, не думая даже при этом о Боге, о почтении и уважении к Нему, о благоговении пред Ним, в таком случае от действий не будет проку.

«И даже более того – все наши внешние проявления веры обратятся в вину. И в таком случае то, что, по словам святых отцов, должно было послужить к спасению, станет причиной осуждения», - заключил преподаватель КДАиС.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.