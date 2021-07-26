В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 5 утра вблизи с. Прыхидьки Пирятинского района на автодороге Р60 "Кролевец-Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над высвобождением тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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