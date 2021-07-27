Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщается на странице МИД Украины в Facebook 26 июля.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

"Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия,Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", - указали в МИД Украины.

В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД.

Источник