Одна из причин политических репрессий – это позиция Медведчука в защиту Конституционного Суда – Броницкая

Об этом написала в своей колонке политический эксперт Елена Броницкая.

Броницкая пояснила, что Офису президента было нужно внеочередное заседание, чтобы разблокировать принятие 4 законов о так называемой «судебной реформе», которые заблокировала оппозиции.

«При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua. В итоге, ни один из проектов постановлений не набрал необходимого количества в виде 226 голосов. Да и не мог набрать, ведь в зале было только 99 депутатов», - сообщила эксперт.

В связи с этим Броницкая изучила, какую позицию по этому вопросу заняли украинские политики первого эшелона.

«Юлия Тимошенко, которая периодически под лозунгом «молодому президенту нужен опытный премьер» просится в коалицию к Зеленскому и компании, благоразумно промолчала. От «Батькивщины» только отдельные депутаты критиковали по мелочам, но в принципе ни словом не подвергли сомнению легитимность заседания, где присутствовали всего 99 парламентариев. При этом скажем за проект постановления №5069-П «Батькивщина» дала 8 голосов «за». К слову, фракция «Европейской солидарности» Петра Порошенко тоже дала 12 голосов «за». В народе это называется «и нашим, и вашим». «Голос», который в народе дразнят «Голосом грантоедов», вообще не заявил никакой позиции», - отметила эксперт.

По словам Броницкой, Виктор Медведчук стал единственным из топ-политиков, кто с помощью Конституции и законов Украины аргументировал, что по факту заседание ВР от 20 июля – это фикция.

«Оппозиционный политик аргументировал свою позицию решением Конституционного суда Украины №17-рп/2002 от 17 октября 2002 года о том, что Верховная Рада имеет право принимать законы и постановления при условии, что на заседании присутствует количество депутатов, «которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения». То есть, минимум 226 голосов, как закреплено в Конституции», - привела аргументацию эксперт.

Броницкая пришла к выводу, что спикер Разумков подписал законы, которые не имел права подписывать согласно решению Конституционного суда.

«В связи с этим Медведчук предупредил, что если спикер подпишет законы о «судебной реформе», то Конституционный суд может признать их неконституционными «в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия», - пояснила эксперт.

«И такая позиция Медведчука, который последовательно критикует Зеленского и компанию за нарушение Конституции (и в истории с рейдерской атакой на Конституционный суд и главу КС Александра Тупицкого, и в случае с фальшивым «внеочередным заседанием») - одна из причин политических репрессий», - добавила она.

«Соответственно, из заявления Медведчука следует, что сегодня спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой «судебной реформе» (№3711-д (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента), №5068 и №5069 о деятельности Высшего совета правосудия), потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады», - заключила политический эксперт Елена Броницкая.