ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

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07:56
На Закарпатье сошли два селевых потока
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07:42
В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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09:51
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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07:11
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
- 07:56
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