Войти | Зарегистрироваться
13:39

четверг,
15 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Отставка Авакова: правоохранительный комитет принял решение по заявлению

15.07.2021 / 12:48
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Парламенту рекомендуют определиться по поводу поддержки/неподдержки документа в сессионном зале.

Об этом шла речь на заседании комитета.

Отметим, 13 июля заявление Авакова об отставке было зарегистрировано в парламенте.

Следует отметить, что главу этого комитета Дениса Монастырского президент Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД.

При рассмотрении этого вопроса докладчиком был первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук, поскольку Монастырский заявил о возможном конфликте интересов.

По поводу заявления члены комитета предоставили два предложения: рекомендовать Раде определиться путем голосования в сессионном зале и рекомендовать ВР поддержать заявление.

Первое предложение поддержали 13 членов комитета, два проголосовали "против" и пять - воздержались.

"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - отметил Осадчук.

Комитет приглашал главу МВД на рассмотрение этого вопроса, однако Аваков не пришел.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел.

Ранее глава правоохранительного комитета рассказал о предложении президента возглавить МВД вместо Арсена Авакова. Он отметил, что предложение получил во вторник, 13 июля.

Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.

Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на пост главы МВД.

Источник

отставка, Аваков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.