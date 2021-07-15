Отставка Авакова: правоохранительный комитет принял решение по заявлению

Об этом шла речь на заседании комитета.

Отметим, 13 июля заявление Авакова об отставке было зарегистрировано в парламенте.

Следует отметить, что главу этого комитета Дениса Монастырского президент Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД.

При рассмотрении этого вопроса докладчиком был первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук, поскольку Монастырский заявил о возможном конфликте интересов.

По поводу заявления члены комитета предоставили два предложения: рекомендовать Раде определиться путем голосования в сессионном зале и рекомендовать ВР поддержать заявление.

Первое предложение поддержали 13 членов комитета, два проголосовали "против" и пять - воздержались.

"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - отметил Осадчук.

Комитет приглашал главу МВД на рассмотрение этого вопроса, однако Аваков не пришел.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел.

Ранее глава правоохранительного комитета рассказал о предложении президента возглавить МВД вместо Арсена Авакова. Он отметил, что предложение получил во вторник, 13 июля.

Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.

Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на пост главы МВД.

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