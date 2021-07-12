Европейские СМИ: Больше половины украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан

Так считают 57,5% украинцев, которые были опрошены в рамках исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), сообщает европейское издание EUToday.

При этом 64,5% респондентов уверены, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

Однако судебный процесс не просто не скажется негативно, а наоборот, приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь", считает 67,1% респондентов.

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.