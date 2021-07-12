Войти | Зарегистрироваться
18:37

понедельник,
12 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, имеет ли значение количество детей в семье

12.07.2021 / 17:15
В УПЦ объяснили, имеет ли значение количество детей в семье
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что большое количество детей в семье это ни хорошо, ни плохо – важна атмосфера в семье

Спасительно не количество детей в православной семье, а их воспитание в любви и вере.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Женщина спасётся через деторождение, если дети пребудут в вере, любви, освящении и целомудрии. То есть спасительно не столько само чадородие, сколько воспитание детей в любви и вере. И действительно, те многодетные семьи, где царит любовь и каждый из членов видит в семейной жизни счастье, а не тяжкий крест, где дети возрастают в вере и ни у кого не зреет желания, как только повзрослеет, порвать с Церковью и «вообще не заводить детей», на самом деле являют пример настоящей добродетели. Однако, уверен, что, имей такие верующие не семеро, а двое детей, они вели бы себя точно так же и воспитывали немногочисленных чад подобным же образом», - отметил священник.

Он напомнил, что большое количество детей в семье это ни хорошо, ни плохо – важна атмосфера в семье.

«Всё зависит от самой семьи и взаимоотношений внутри её. Но тогда мы вынуждены признать, что и малое количество детей – ничуть не грех. Спасаясь через деторождение, женщина спасается не количеством, а качеством. Если в маленькой семье царит не меньшая любовь, чем в большой, если дети в ней воспитываются в вере, если отношения между её членами христианские, то такая семья ничуть не менее добродетельна, чем многодетная. И, напротив, если в семье с одним или двумя детьми родители пренебрегают воспитанием, не дают детям должной любви, не мирят между собой, то такая семейная жизнь будет не чем иным, как грехом», - подчеркнул протоиерей Владимир.

Священник отметил, что малое количество детей в семье не является и не может являться грехом, однако, значение имеет достижение малого количества: отношение Церкви к абортам всегда остается негативным.

«Грех начинается там, где детям перестаёт хватать родительской любви, где между детьми поселяется дух соперничества, где в семье дети получают первый опыт зла, с которым в нормальной ситуации знакомятся вне стен родительского дома. И тут уже совершенно неважно, сколько в семье детей: один, двое, семеро или десятеро», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.