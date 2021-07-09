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Не всем украинцам переназначили субсидии: Минсоцполитики ищет виновных на местах

09.07.2021 / 17:59
В отдельных городах переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме - это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

 

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что в отдельных городах "органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период".

"Подавляющее большинство органов социальной защиты населения осуществили назначения жилищных субсидий на следующий период домохозяйствам, имеющим на нее право, а также рассчитали суммы субсидии за май - июнь текущего года.

Сейчас происходит перечисление средств для проведения выплат субсидий получателям", - отметили в министерстве.

Минсоцполитики обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой "скоординировать работу городов для завершением в ближайшее время процедуры переназначения жилищных субсидий на следующий период домохозяйствам, имеющим на нее право".

Также обратили внимание, что все переназначенные субсидии будут выплачены получателям начиная с мая, независимо от даты проведения переназначения.

Напомним: в Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май - июнь текущего года в полном объеме.

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Источник

Минсоцполитики, субсидии
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