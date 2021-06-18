Попытка подкупа НАБУ и САП: сообщница Злочевского получила 5 лет условно

Об этом сообщают НАБУ, ВАКС

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

В НАБУ отмечают, что бывшая руководительница одного из департаментов ГФС Украины предоставила следствию важную информацию.

Коллегия судей также удовлетворила ходатайство защитника и отменила меру пресечения в виде залога, примененную ранее к обвиняемой. Средства, уплаченные в качестве залога, будут возвращены залогодателям после вступления приговора в законную силу.

Согласно решению суда бывшая начальница департамента ГФС обязана: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства об изменении места жительства, работы или учебы.

В то же время дело по обвинению двух других лиц - бывшего первого заместителя начальника ГУ ГПС в Киеве и одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, - продолжает рассматривать суд.

Напомним, в июне 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке руководству антикоррупционных органов бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову и определил альтернативу залога в 120 млн грн.

Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за "консультационные услуги" посреднику). В этом деле збыли задержаны трое.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

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