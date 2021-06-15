Более 20 тысяч верующих УПЦ у стен ВР: отказ в визите Патриарху Варфоломею и два законопроекта

В Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законопроекты и отказать в визите Патриарху Варфоломею, который благословил создание в Украине структуры под названием Православная Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, также верующие прошли крестным ходом к Офису Президента Украины, где было зарегистрировано обращение верующих к Владимиру Зеленскому.

Как отметили граждане из разных уголков государства, кроме веры, сегодня людей объединяет и общая боль – религиозная дискриминация.

«Храмы, которые когда-то строили наши родители, сейчас отнимают. А власть молчит и делает вид, как будто бы ничего не случилось. И все это происходит в центре Европы. Разве это укладывается в голове?! Мы забрали хотя бы один храм у ПЦУ? Нет! Так почему же нападают на нас, бьют, выгоняют из храмов? Нужно же что-то с этим делать!», - считает прихожанка УПЦ Валентина Корнейчук из Киева.

Обоснованную тревогу верующих УПЦ вызывают два скандальных антицерковных закона, создающих почву для религиозной дискриминации. Речь идет о законах, которые были приняты еще в каденцию президентства Петра Порошенко. Один из них - № 2673-VIII, якобы расписывает процедуру изменения подчиненности религиозных организаций, но по факту банально легитимизует церковное рейдерство. Схема церковного рейдерства практически всегда одна и та же: местная религиозная община якобы принимает решение о переходе в ПЦУ, после чего происходит перерегистрация и храм захватывают. При этом, мнение реальных членов общины храма не учитывается. И даже если в судах верующие отстоят свою правоту (по информации юротдела УПЦ, было подано около 400 исков, относительно незаконных действий представителей ПЦУ), это еще не гарантия, что решение суда будет выполнено – рейдеры просто не покидают захваченные храмы.

Второй антицерковный закон - №2662-VIII. Он фактически обязывает религиозные организации принудительно переименовываться. Несмотря на то, что правозащитники признали закон дискриминационным и таким, который вмешивается в свободу вероисповедания, он все равно не отменен.

Уже не первый год верующие добиваются от новой власти справедливости и отмены антицерковных законов, и, как следствие, восстановления межконфессионального мира в стране и обществе. Однако действующий созыв ВР не спешит исправлять ошибки предшественников.

«Для меня лично странно, что президент Зеленский, который пришел на волне огромного народного доверия, так беспечно растрачивает это доверие и ничего не делает для установления мира и отмены антицерковных законов, которые приносят нам огромную боль. УПЦ – самая большая конфессия в Украине, а значит, за Зеленского голосовали, в том числе, миллионы наших верующих. И если президент – избранник народа, почему же он не выполняет волю народа, который его избрал на этот пост?» - жалуется верующая УПЦ из Житомира Ирина Иванова.

Ближе к 10.00 площадь перед зданием парламента полностью была заполнена верующими. Эта акция протеста совсем не похожа на все остальные акции, которые обычно проходят под ВР. Никто не выкрикивает провокационных лозунгов, призывов или оскорблений – многотысячная толпа мирно молится и слова молитвы разносятся над всей площадью Конституции.

«Со всех уголков нашего государства сюда приехали представители самой большой конфессии в стране – Украинской Православной Церкви. В XXI столетии продолжают совершаться гонения по религиозному признаку. С того момента, как Украина получила томос, силой были захвачены почти 500 храмов УПЦ. И не обращать на это внимание, это не просто беззаконие. Это цинизм и нелюбовь к своему народу.

Как вышло так, что наибольшая религиозная община в Украине стала врагом в своем государстве? Почему нас ставят в оппозицию к государству? Разве мы не граждане Украины? Разве наши люди не воюют в АТО? Разве они не платят налоги? Разве не учат в школах и не лечат в больницах? Мы пришли, чтобы нас услышали и остановили беззаконие по отношению к Украинской Православной Церкви. Все эти годы мы ничего не требовали от власти, кроме одного – чтобы к нам относились в соответствие с Конституцией Украины», - отметил архиепископ Васильковский, викарий Киевской епархии Николай (Почтовый).

Поскольку президент и парламент до сих пор не устранили законодательные диспропорции и не отменили откровенно антицерковные законы, их работу выполнили сами верующие УПЦ, которые принесли депутатам парламента свои законопроекты.

Услышать тысячи людей и принять от них документы, вышел народный депутат, сопредседатель межфракционного объединения «За конфессиональный мир в Украине» Вадим Новинский.

«С приходом к власти, Петр Порошенко сделал церковный вопрос вопросом государственной политики, своей политики и нападки на Церковь стали нормой, и государство во всем это поддерживало. К счастью, Порошенко больше не президент, и с приходом новой власти, с приходом президента Зеленского, межцерковная ситуация немного успокоилась, но те диспропорции в законодательстве, которые были приняты еще в 2018 году, остались. То есть, угроза того, что может быть какой-то возврат – существует. По благословению церковного священноначалия, во всех приходах нашей Церкви были собраны миллион подписей за то, чтобы эти диспропорции в законодательстве были отменены. Это, в первую очередь, касается того, чтобы не было насильственного переименования нашей Церкви и рейдерских захватов наших храмов», - отметил Вадим Новинский.

Также верующие передали коллективное обращение к спикеру ВР Дмитрию Разумкову, в котором попросили вынести народные законопроекты на рассмотрение парламента. В свою очередь, Вадим Новинский заверил людей, что инициативы верующих будут официально зарегистрированы в ВР.

«Мы изучим эти законопроекты на соответствие законодательству Украины и если нужно будет внести правки, то внесем их, и зарегистрируем от имени межфракционного объединения в аппарате Верховной Рады. И мы будем всячески содействовать тому, чтобы эти законопроекты попали в зал Верховной Рады и были проголосованы. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы межцерковный мир опять был в Украине и был восстановлен», - резюмировал Вадим Новинский.

После молитвенного стояния под ВР и первой победы в борьбе за свои права, многотысячный крестный ход центральными улицами Киева направился к Офису Президента. «Христос Воскресе!» - звучало повсюду православное приветствие. «Воистину Воскресе!» - многотысячным хором отвечали люди.

Добравшись к Офису Президента, верующие УПЦ передали обращение к гаранту Конституции. В своем обращении они призвали Владимира Зеленского воспользоваться своим конституционным правом законодательной инициативы и внести на рассмотрение парламента народные законопроекты, а также, призвали Владимира Зеленского отозвать приглашение Константинопольского патриарха Варфоломея I в Украину на празднование 30-летия Независимости, ради сохранения мира и спокойствия в стране.

«Что нас ждет после приезда патриарха Варфоломея в Украину? Будет так, как и шесть лет назад: волна захватов храмов? Мы требуем, чтобы Президент отозвал свое приглашение патриарху Варфоломею на приезд в Украину на День Независимости. Это наш День Независимости, и мы хотим праздновать его все вместе в мире и спокойствии», - добавил архиепископ Николай (Почтовый).

Коллективное обращение верующих УПЦ было зарегистрировано в канцелярии Офиса Президента, и теперь остается только верить и надеяться, что власть в очередной раз не проигнорирует требования миллионов людей по всей Украине.

«Наше обращение приняли, и мы надеемся, что его рассмотрят позитивно для достижения мира в стране и обществе. Пусть Бог умудрит нашу власть, пошлет всем, и нам тоже, терпения. Так у Бога и просят: все собираются и молятся. И увидите – Господь все пошлет», - пожелал архиепископ Николай (Почтовый).