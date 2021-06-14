Митрополит Антоний рассказал об опасности желания казаться лучше

Желая казаться перед людьми лучше, чем есть, люди идут на самые безумные и рискованные поступки, что часто заканчивается весьма печально.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«На днях пресса рассказала о страшном случае. Один молодой человек захотел жениться и не просто создать семью, чтобы растить и воспитывать детей, а сыграть роскошную и богатую свадьбу на зависть всем соседям. Но, чтобы провести такое торжество, как он хотел, требовалось много денег и много времени, чтобы их заработать. Парень пошел по самому простому пути, не сказав никому, он выехал заграницу, якобы на заработки, а там - продал почку. И вот на полученные таким сомнительным путем деньги, он наконец сыграл «дорогую, богатую» свадьбу. Но через месяц, несчастный юноша умер, оставив молодую вдову», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, «но так ли редко бывает, что множество людей, берут огромные кредиты, входят в чудовищные долги, а затем расплачиваются годами, только для того, чтобы показной роскошью брачной церемонии, пустить пыль в глаза родственникам и соседям?»

«Конечно так бывает лишь тогда, когда целью является не благочестивый брак во славу Господа, а именно желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Тоже самое касается и безумных пластических операций, когда, желая быть красивее в глазах падшего мира, люди идут на самые безумные и рискованные процедуры. И очень часто такие процедуры заканчиваются весьма печально: искусственные «красавицы» не только уродуют свое тело, но также часто теряют здоровье, а то и жизнь», - сказал управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что страшно даже представить, какова посмертная участь людей, погибших ради тщеславия.

«Конечно в наше время в обществе, где модно казаться, а не быть, трудно избежать этого соблазна, но с Божьей помощью всё возможно. Будем же внимательны к своим побуждениям, будем честно спрашивать себя - что мотивирует мои поступки - заповеди ли Божьи или бесплодное тщеславие и Господь не оставит нас», - заключил митрополит Антоний.