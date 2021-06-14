Епископ УПЦ рассказал, как реагировать на манипуляции

Защита своих прав должна сопровождаться смирением.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как бороться с обратным «побочным действием» добродетели, таким как манипуляция.

«У добродетели не может быть побочного действия, потому что она являет Истину. А вот как проявление Истины используют окружающие люди, это уже другой вопрос и проблема самих манипуляторов», - сказал епископ Феодосий.

Он напомнил, что когда человек смиряется, он лишь приобретает, и абсолютно ничего не теряет, потому что Бог «смиренным даёт благодать» (1 Пет 5:5).

«Некоторые думали, что они воспользовались слабостью и смирением Христа и добились своей цели, распяв Его на Кресте. Но благодаря этому и вопреки всем манипуляциям со стороны людей, желавших Его смерти, Христос спас весь мир», - подчеркнул архиерей.

Владыка подчеркнул, что промысел Божий даже зло преобразовывает в добро, а это ещё больше возвышает смирившегося. «С другой стороны, не исключается защита своих прав, оправдания своей чести в судебных инстанциях, беседа с манипулятором, с целью прекратить подобного рода отношения. Но всё это должно сопровождаться духом той самой сверхважной добродетели смирения, которая даёт жизнь всему, что мы делаем с верой», - считает он.

«В противном случае, человек будет проявлять свои страсти на фоне оправдательных действий, ничем не отличаясь от самого манипулятора. Есть большой риск самому стать манипулятором, борясь с манипуляциями вокруг», - заключил епископ Феодосий.