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В УПЦ рассказали о том, какой должна быть православная свадьба

10.06.2021 / 17:56
В УПЦ рассказали о том, какой должна быть православная свадьба
Источник: Центр информации УПЦ
Первое, что должно быть присуще христианской свадьбе: чувство меры у участников празднования, в частности в употреблении алкгоголя и всего, что «связано с пошлостью и похабщиной»

Критерий «православной» свадьбы один: желание отпраздновать с радостью и без греха.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Среди библейских образов образ пира, в том числе и брачного, занимает своё законное место. Да и Сам Христос не пренебрег приглашением на свадьбу и когда на пиру закончилось вино, не о трезвости проповедовать начал, а просто претворил в вино воду, дав возможность собравшимся продолжить веселье. Итак, в веселье греха нет, а потому представлять христианскую свадьбу как скучное мероприятие без разговоров и музыки, с проповедями вместо тостов и духовенством, сплошь одетым в рясы, никак не следует», - подчеркнул священник.

Он объяснил, что первое, что должно быть присуще христианской свадьбе: чувство меры у участников празднования, в частности в употреблении алкгоголя и всего, что «связано с пошлостью и похабщиной».

«Пошлые конкурсы, скабрезные шутки, сальные речи... Сколь много всего этого бывает порой на свадьбах и сколь неуместно всё это в христианской среде! Думаю, на предмет того, что на христианской свадьбе подобным вещам не место, сомнений нет ни у кого», - сказал отец Владимир.

Протоиерей Владимир Пучков напомнил, что на христианской свадьбе не место суевериям.

«Посмотрите на страницы молодых верующих мамочек в соцсетях - и вы увидите, что до невозможности дурная привычка закрывать лицо младенца смайликом подхвачена и ими. Верующие люди верят в то, что, выставив фото с младенцем в соцсеть, этому самому младенцу можно как-то повредить. А ещё отдельные православные верят в то, что человеку может причинить вред... чужая зависть. Или в то, что посторонних людей нельзя пускать на венчание. Сколь бы ни привычны были иные суеверия, пусть даже им в нежном возрасте научила любимая бабушка, им не место ни на христианской свадьбе, ни вообще в жизни христианина», - отметил священник.

Он также призвал к адекватному восприятию народных свадебных обычаев.

«Нелишним будет напомнить, что мы прежде всего христиане, а уж потом украинцы, русские, молдаване, белорусы и далее по списку. Кроме того, не секрет, что свадебный фольклор в той или иной мере замешан на суеверии. Я больше чем уверен, что христианин абсолютно ничего не потеряет, если на собственной свадьбе не будет мыть ноги тёще или лицезреть свидетеля, одетого шутом гороховым. Нормальная христианская свадьба включает в себя соблюдение трех категорий правил: христианской нравственности, светского приличия и этикета. И, да, молитва в начале и в конце застолья тоже будет никак не лишней. Даже если не все гости православные», - подытожил священник.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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