От взрыва в Харькове пострадали пять человек, среди них подростки

Об этом сообщает полиция Харьковщины

Правоохранители приводят уточненные данные. Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции 8 июня в 21:53 от прохожего.

На месте происшествия правоохранители установили, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5.

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Всех пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, поздно вечером 8 июня появилась информация, что на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв. Предварительно сообщалось о трех пострадавших.

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