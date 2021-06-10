Войти | Зарегистрироваться
18:41

четверг,
10 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

От взрыва в Харькове пострадали пять человек, среди них подростки

10.06.2021 / 17:59
В результате взрыва в Харькове в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковщины

Правоохранители приводят уточненные данные. Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции 8 июня в 21:53 от прохожего.

На месте происшествия правоохранители установили, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5.

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Всех пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, поздно вечером 8 июня появилась информация, что на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв. Предварительно сообщалось о трех пострадавших.

Источник

взрыв, пострадавшие, Харьков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.