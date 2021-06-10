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В Украину доставили еще более 66 тысяч доз вакцины Pfizer

10.06.2021 / 15:52
В Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, закупленной за счет государственного бюджета.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"В Украину прилетели еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве проинформировали, что вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Также в министерстве напомнили, что Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственный счет. Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Comirnaty от Pfizer, Украина получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

Источник

коронавирус, вакцина
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