Войти | Зарегистрироваться
13:45

среда,
09 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

09.06.2021 / 13:19
Венецианская комиссия не поддерживает принятые Верховной Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании, сообщил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Верховной Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании, сообщил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

"Законопроект №4651 был принят несколько дней назад. Однако версия с поправками изменила лишение свободы на ограничение свободы, имущество родственников государственных служащих было исключено из обязательного к декларированию и из ответственности госслужащих. Это негативные поправки, которые Венецианская комиссия не поддерживает", - сказал Букиккио на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник.

Он подчеркнул, что в связи с этим он ценит намеренье президента Украины ветировать этот закон.

Букиккио указал, что Венецианская комиссия напомнила о том, что восстановление Высшей квалификационной комиссии судей является срочным.

"Мнение (Венецианской комиссии - ред.) поддержало предложение создать смешанный национально-международный орган, конкурсную комиссию для отбора новых членов Высшей квалификационной комиссии. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близким к успешной модели антикоррупционного суда", - пояснил он.

По его словам, Высшая квалификационная комиссия не должна быть объединена с Высшим советом правосудия, пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор.

"К сожалению, закон №3711 ("О судоустройстве и статусе судей" - ИФ), принятый во втором чтении 28 апреля, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и мы не поддерживаем его", - подчеркнул Букиккио.

Он заявил, что Высший совет правосудия должен быть пройти проверку перед тем, как ему доверят назначение Высшей квалификационной комиссии.

"Это обязательно или судебная реформа будет обречена", - сказал Букиккио.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен ветировать принятый Верховной Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (законопроект №4651), сообщает Офис президента.

Источник

суд, Венецианская комиссия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.