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В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям

09.06.2021 / 13:11
В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям
Источник: Центр информации УПЦ
Спокойствие и религиозное согласие» - вот те два критерия, которые перевешивают возможные политические «дивиденды»

Украинской власти необходимо стремиться объединить народ и сохранить религиозное согласие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который заявил, что для него религиозное согласие в стране важнее, чем возможные последствия в результате решений суда по вопросу переименования УПЦ.

Также министр культуры отметил, что любые «драматические движения» в вопросе переименования Украинской Православной Церкви «могут возмутить общество и вызвать волны поддержки или протестов с той и другой стороны».

«Учитывая политические убеждения и конфессиональную принадлежность Александра Ткаченко, его слова не приходится трактовать как поддержку УПЦ. Однако, как чиновник, он прекрасно понимает, что диалог с УПЦ вести все равно придется. Ведь, несмотря на все попытки различных политических сил нивелировать влияние Украинской Православной Церкви на общество, она остается самой большой религиозной конфессией в Украине. Иными словами, за УПЦ стоят миллионы верующих, не считаться с которыми просто невозможно», - подчеркнул епископ Виктор.

Комментируя слова Александра Ткаченко о «спокойствии и религиозном согласии» в украинском обществе, епископ Виктор напомнил, что «учитывая постоянную агрессию по отношению к УПЦ со стороны некоторых СМИ и отдельных политиков, продолжение захватов наших храмов - это только мечта».

«Спокойствие и религиозное согласие» - вот те два критерия, которые перевешивают возможные политические «дивиденды» или аргументы тех сил, которые заинтересованы в противоположной ситуации. В этом случае Александр Ткаченко мыслит, как чиновник, который должен хоть немного беспокоиться о народе. А чиновники, как мы уже неоднократно убеждаемся в последнее время, должны действовать по принципу медицинских работников - «не навреди», - подчеркнул владыка.

Епископ Виктор призвал чиновников не повторять ошибок своих предшественников, ведь «благосостояние в стране начинается с попытки вести диалог, из попыток услышать друг друга, из желания объединить народ, а не разделять его по политическим или религиозным убеждениям».

Источник: Inpress.ua
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