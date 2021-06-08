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Блогер: СБУ обязана возбудить уголовные дела против Ахметова, Коломойского и Пинчука за финансирование терроризма

08.06.2021 / 17:10
Служба безопасности Украины обязана возбудить уголовные дела против олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука за финансирование терроризма.

Такое мнение в своем блоге высказал журналист Александр Кальченко, пишет 112ua.tv.

"Украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк ведут торгово-экономические отношения с Россией, которая эти же полученные деньги вкладывает в поддержку ОРДЛО. По логике украинских властей – это прямое финансирование терроризма. Следовательно, СБУ обязана возбудить против олигархов уголовные дела", - пишет журналист. 

Также он отметил, что в администрации президента России сделали заявление касательно торгово-экономических отношений между Украиной и Россией. 

"Замглавы администрации Дмитрий Козак объяснил украинским властям, кто и в каких объемах торгует с Россией. Не поленился он и напомнить о том, что РФ уже седьмой год отправляет средства на поддержку ОРДЛО, а берутся они из той же казны, в которую платит сама же Украина. Другими словами, украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк финансируют терроризм. По логике, после этого заявления СБУ обязана возбудить против них уголовные дела, а СНБО – наложить санкции", - отмечает блогер. 

По словам Козака, Украина только за прошлый год купила у РФ 9 млн тонн угля. И, несмотря на введение украинской стороной "санкций", торговый оборот между странами составил 10 млрд долларов.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, из поставленного объема угля в 2020 году почти 80% поставили металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% — для энергетики. Также за прошлый год из РФ в Украину поставили около 3,5 млн тонн нефтепродуктов.

"И пока Украина занимает очередные транши у МВФ и копит долги, олигархи с помощью Зеленского в разы увеличивают свои доходы. К слову, состояние Ахметова, например, за прошлый год выросло в 2,7 раза - с 2,8 млрд долл. до 7,6 млрд долл. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долл. до 2,5 млрд долл. И Зеленский оперирует всеми этими цифрами и молчит. Где срочные заседания СНБО? Если действовать по логике президента, СБУ уже давным-давно должна была привлечь Ахметова и компанию за такое открытое финансирование терроризма", - подытожил Кальченко.

Коломойский, Ахметов, Пинчук, Кальченко
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