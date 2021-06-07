У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду

Об этом заявил премьер Головченко, сообщает госиздание Беларуси "БЕЛТА"

Прямая речь: "Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны (Лукашенко – ред.) за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения.

Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов".

По словам Головченко, самопровозглашенная власть страны "уверена в своей правоте и готова отстаивать свои интересы в судебном порядке" из-за ситуации с рейсом Ryanair.

Он также полагает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию из-за "нанесенного ущерба".

Премьер заявил, что цена финансовых санкций, которые наложились на экономику Беларуси, составляет около 1,7% к ВВП. Торговых санкций - 0,7%.

Максимальный объем ущерба, который он насчитал, составляет 2,9% к ВВП Беларуси.

Напомним: 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.

Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

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