Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности

Священные законы – это тот путь, который ведет человека к духовному совершенству.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«На этом пути человек встречает трудности, которые должен претерпеть, преодолеть. И Бог дал человеку такую ​​силу. Святые отцы жизнь называют бурным морем, в котором волны то поднимаются, то опускаются. Тот человек, который живет с Богом, легко переходит через бурное море, а для человека, который живет без Бога, всякая волна есть трагедия. Иными словами, человек, который в жизни больше надеется на Бога, чем на себя, переходит море земной жизни благополучно, а тот человек, который больше надеется на себя, с большим трудом переходит море земной жизни», – сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ вспомнил несколько поучительных примеров из жизни усопшего Сербского Патриарха Павла, который показал нам, как надо переживать все, что попускает Господь.

По словам Блаженнейшего, когда началась война в Сербии, Патриарх Павел взял на себя подвиг ежедневно совершать Божественную литургию и за богослужением молиться о мире и за родную землю. Перед литургией он каждый раз принимал душ. Однажды с Патриархом произошла большая неприятность – он поскользнулся в ванной и обварился горячей водой. Послушник, услышав его крик, сломал дверь ванной и вызвал скорую помощь. Патриарх получил сильные ожоги.

«С Божьей милостью врачи его вылечили, и уже потом Патриарх Павел пришел на заседание Синода. Члены Синода стали его спрашивать, как так случилось, хотели услышать трогательную, душещипательную историю. Но Патриарх только улыбнулся и сказал, что «если бы не мой послушник, который взломал дверь и вытащил меня из горячей ванны, вызвал скорую, то вы бы с меня уже имели суп». Затем промолчал и сказал: «Только постный». Потому что он был очень худенький. Так благодушно перенес Патриарх Павел испытания, которые других калечат», – продолжил владыка.

Архипастырь вспомнил слова Патриарха Павла, сказанные им в самолете в ответ на вопрос, не боится ли он летать над морем. «Я в жизни столько много съел рыбы, – привел владыка слова Патриарха, – это если Бог даст, чтобы я упал в море, будет справедливо, что рыба меня съест».

«Для того чтобы мы были великодушны в испытаниях жизни, мы должны жить по воле Божией, которая описана Святыми Божественным заветам. Если мы будем молиться, поститься, пытаться выполнять те наставления, которые Бог дал для нашего духовного совершенства, то достигнем такой степени совершенства, когда трагедии земной жизни для нас будут малозначимыми и вообще не будут иметь на нас серьезного влияния», - подытожил Митрополит Онуфрий.