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В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты

29.05.2021 / 12:41
В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманитарную помощь из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в больницу доставил викарий епархии епископ Новопсковский Иринарх

В многопрофильную больницу Северодонецка Луганской области Украинская Православная Церковь передала медикаменты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, десять ящиков дорогостоящих антибиотиков верующие пожертвовали инфекционному отделению больницы, где лечатся в том числе больные коронавирусом.

Гуманитарную помощь из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в больницу доставил викарий епархии епископ Новопсковский Иринарх в сопровождении представителя Отдела по социальному служению епархии иерея Виталия Граура.

Как сообщалось, Северодонецкая епархия УПЦ передала гуманитарный груз жителям поселка Сиротино Луганской области, который пострадал от масштабных пожаров в сентябре прошлого года.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, северодонецк, медикаменты, УПЦ
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