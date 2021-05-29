В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты

В многопрофильную больницу Северодонецка Луганской области Украинская Православная Церковь передала медикаменты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, десять ящиков дорогостоящих антибиотиков верующие пожертвовали инфекционному отделению больницы, где лечатся в том числе больные коронавирусом.

Гуманитарную помощь из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в больницу доставил викарий епархии епископ Новопсковский Иринарх в сопровождении представителя Отдела по социальному служению епархии иерея Виталия Граура.

Как сообщалось, Северодонецкая епархия УПЦ передала гуманитарный груз жителям поселка Сиротино Луганской области, который пострадал от масштабных пожаров в сентябре прошлого года.