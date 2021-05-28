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Митрополит Антоний рассказал, какое качество помогает обрести веру

28.05.2021 / 17:52
Митрополит Антоний рассказал, какое качество помогает обрести веру
Источник: Центр информации УПЦ
Церковный человек - это тот, кто нашел Бога, а значит, по-настоящему счастливый

Покаяние способно изменить человека, и он обретает веру.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на pravlife.org, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковный человек не фарисей и не святоша, а живой, ошибающийся человек, но искренне кающийся. Покаяние делает человека церковным», - отметил архиерей.

По словам владыки, церковный человек - это тот, кто нашел Бога, а значит, по-настоящему счастливый.

«Церковный человек - это человек, ответивший на призыв Господа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Тот, в ком Господь Своими словами вызвал расположение к Себе; тот, кто был покорен Божьей любовью и осязал неизреченную силу Господню; тот, кто оставил все и пошел за Ним, может называться верующим», - напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что верующий человек доверяет Богу и исполняет Его заповеди.

«Церковный значит Христов, раб Божий, добровольно и с доверием носящий Иго Христово, то есть евангельские заповеди, которые требуют самоотверженности, усилий и благодаря которым человек стяжает мир и спокойствие. Исполнение евангельских заповедей - кратчайший путь к кротости и смирению. И Божественная благодать снисходит на стяжающих их. Она меняет человека, его душу, его жизнь», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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