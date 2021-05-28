За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. С момента последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный", - сообщил Цимбалюк.

Украинский посол также указал на то, что на прошлой неделе СММ подтвердила: минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был совершен с восточного направления - там, где находятся российские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая российские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".

Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание присутствующих иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, 22 июля в Трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе. Первый пункт решения ТКГ предусматривает: "запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон".

Под "наступательными действиями", как говорится в договоренности, "следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий".

Второй пункт договоренности предусматривает "запрет на применение огня, включая снайперский" и "запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности".

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