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Соросята не скрывают своих ожиданий от получения власти при проведении судебной реформы

27.05.2021 / 19:47
Для некоторых общественных деятелей и представителей власти введение международных экспертов с целью перезагрузки Высшего совета правосудия уже почти решенный вопрос.

Об этом заявляют судьи в телеграмм-канале "Под мантией". 

"В тусовке соросята не скрывают своих ожиданий от получения власти в реформе судей: улучшение жилищных условий, новые транспортные средства, снова полеты в теплые края на отдых. Для соросят и власти введение международных экспертов с целью перезагрузки Высшего совета правосудия уже почти решенный вопрос. Сторговались", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "теперь в новостях начинают продвигать «новый-старый» тезис, который так близок сердцу и нашей главе Верховного суда Валентине Данишевской, - необходимость повторного оценивания всего судейского корпуса и реальное очищение судей".

"Тезис озвучивают в новостях, толкают в публикациях, мусолят на встречах с международными донорами и членами Венецианки. Вещают будущие бенефициары этого «массового очищения», наши соросята: мамкин эксперт Мишка Жернаков, усатый Берко, дочь прокурора-коррупционера Галюня Чижик и вечный неудачник Ромка Маселко", - обращают внимание судьи.

"Жаль только, что все эти международные эксперты не знают, что говорят «в тусовке». А если бы послушали, то знали бы, что в тусовке наши соросята уже и не скрывают, что очень скоро у них появится еще один источник получения доходов. Поэтому у судей будет только три варианта: бороться, увольняться или копить на новые квартиры наших соросят", - резюмируют они.

реформа, суд, соросята
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