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В РПЦ увидели связь между визитом госсекретаря США в Киев и новыми захватами храмов УПЦ

24.05.2021 / 14:00
В РПЦ увидели связь между визитом госсекретаря США в Киев и новыми захватами храмов УПЦ
Источник: ИНТЕРФАКС
Митрополит Иларион пояснил, что ПЦУ – это не то, что родилось в недрах церковной жизни, а то, что было создано американцами

В Русской Православной Церкви считают новую серию захватов храмов Украинской Православной Церкви результатом недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с лидером ПЦУ Епифанием Думенко.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает interfax-religion.ru.

«Разумеется, это не совпадение, и разумеется, тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером, свидетельствует в очередной раз о том, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом Епифанием – это проект США. Политический проект от начала до конца», - полагает митрополит.

Митрополит Иларион пояснил, что ПЦУ – это не то, что родилось в недрах церковной жизни, а то, что было создано американцами, дабы «в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются и по которому действуют: разделяй и властвуй».

«Вот это разделение, которое уже произошло на политическом уровне, оно теперь также произошло и на церковном уровне. А тем человеком, который осуществил этот американский план, был патриарх Варфоломей. Его зависимость от Америки – она также совершенно очевидна, всем известна, и она, собственно, никем и не скрывается», - сказал глава ОВЦС МП.

Источник: Inpress.ua
США, УПЦ, Митрополит Иларион
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