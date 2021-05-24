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Зеленский выступит на форуме "Украина 30" по поводу рынка земли

24.05.2021 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля". Форум продлится в Киеве 24-26 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты бюджетных дотаций аграриям. Во время форума также обсудят управление территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - геопорталы, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по данным опроса Социологической группы"Рейтинг", об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года знают три четверти опрошенных (78%). Еще 22% ничего об этом не знают.

По мнению украинцев, наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка обращения (купли-продажи) земель сельскохозяйственного назначения оказали президент (32%) и Верховная рада (32%). Лишь 12% считают, что на это решение повлиял Кабмин.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы в Украине прошел референдум о разрешении купли-продажи земель 64% его участников проголосовали бы против. Поддержали бы инициативу 36% проголосовавших.

Источник

Зеленский, рынок земли
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