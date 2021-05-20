В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили день памяти преподобного Иова Почаевского

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Лукашенко разрешил силовикам использовать боевую технику на протестах
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Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты
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Все иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль
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ЕС отреагировал на перемещение войск Азербайджана на армянской границе
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После Covid-вакцинации резко упало количество госпитализаций и смертей - исследователи
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Бюро экономической безопасности: амнезия или саботаж?17.05.2021 / 09:29Последние новости рубрики
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Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко первым вице-премьером
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Кабмин переизбрал пять действующих членов набсовета "Нафтогаза" на срок до года – премьер
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"Потенциальная угроза энергобезопасности": Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
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Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за COVID-19
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Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн
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Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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