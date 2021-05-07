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Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых – Forbes

07.05.2021 / 13:20
Состояние ста самых богатых украинцев выросли на 42% за год. Возглавили рейтинг 2021 года Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Список 100 самых богатых людей Украины опубликовал журнал Forbes Украина.

Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов, Жеваго – с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов.

Состояние Игоря Коломойского оценили в 1,8 млрд долларов (+0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом), Геннадия Боголюбова – в 1,7 млрд долларов (+0,5 млрд долларов), Александра и Галины Герег – в 1,7 млрд долларов (+0,4 млрд долларов).

Петр Порошенко стал богаче на 0,2 млрд долларов, его активы оцениваются в 1,6 млрд. Однако экс-президент Украины опустился в рейтинге Forbes с третьего на седьмое место.

В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до 44,5 млрд долларов.

"Входной билет" в сотню увеличился на треть, до 125 млн долларов. За год список обновился на 21%.

14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает 3 млрд долларов. Среди новых участников – Виктор Медведчук (620 млн долларов), Александр Конотопский (340 млн долларов), Александр Косован (235 млн долларов), Екатерина Костерева (190 млн долларов), Николай Удянский (180 млн долларов) и другие.

Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков больше всего представителей отраслей IT и энергетики.

По словам составителей рейтинга, увеличению активов богатейших украинцев способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Весной 2021 года повышение цен на сырьевые товары только ускорилось, "создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году".

Для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались "на фоне неопределенности, смешанной с паникой".

Напоминаем: в 2020 году рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 миллиарда долларов.

На втором месте в списке самых богатых украинцев были владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук, на третьем – пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Источник

рейтинг, Ахметов, Пинчук
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