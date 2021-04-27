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Зеленский: все идет к тому, что встреча с Путиным будет

27.04.2021 / 09:02
Зеленский: все идет к тому, что встреча с Путиным будет
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Об этом заявил Зеленский на брифинге 26 апреля

Прямая речь: "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится".

Зеленский напомнил, что предложил Путину встретиться на Донбассе. По его словам, президент РФ "подтвердил желание встретиться, но предложил встретиться в Москве".

Зеленский рассказал, что "уже дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание, сроки и место или город", где президенты смогут встретиться.

Зеленский также высказал мнение, что "главное – это суть, о чем, а где, когда – это уже детали".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".

Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Источник

встреча, Путин, Зеленский
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