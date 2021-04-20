Пасха на карантине: Зеленский призывает украинцев праздновать рассудительно

Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании относительно борьбы с паднемией коронавируса, сообщается на официальном интернет-представительстве Президента.

В частности, Глава государства поднял вопрос подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

«У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными», - подчеркнул Зеленский.

Также во время совещания Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из красной зоны, однако ситуация в Киеве остается сложной.

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