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В Церкви утвердили новые богослужебные тексты новомученикам

15.04.2021 / 16:55
Утверждены новые тропари, кондаки и молитвы нескольким новомученикам Русской Православной Церкви

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 13 апреля утвердил решение о новых богослужебных текстах.

Как сообщает patriarchia.ru, утверждены новые тропари, кондаки и молитвы нескольким новомученикам Русской Православной Церкви.

К общецерковному богослужебному употреблению утверждены:
тропарь, кондак и молитва священномученику Никите, епископу Орехово-Зуевскому;
тропарь, кондак и молитва священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому;
тропарь и кондак священномученику Константину Некрасову, пресвитеру;
тропарь, кондак и молитва преподобномученику Никону (Беляеву);
тропарь, кондак и молитва священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.

Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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