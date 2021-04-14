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Рада отклонила правительственный законопроект о штрафах за нарушения режима самоизоляции

14.04.2021 / 17:59
Верховная Рада отклонила инициированный Кабинетом министров Украины законопроект, который предусматривал введение штрафов до 8,5 тыс. грн за нарушения режима самоизоляции.

Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 4540 в первом чтении поддержали 199 народных депутатов на внеочередном планерном заседании 13 апреля.

Вместе с тем 217 парламентариев поддержали предложение спикера отправить законопроект на доработку в профильный комитет и 215 – субъекту законодательной инициативы.

Законопроект предлагал дополнить статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) дополнить частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение порядка обязательной самоизоляции и обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни. Такие действия могут повлечь за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Проект акта также предусматривал внесение изменений в несколько статьей КУпАП в целях реализации полномочий исполнительных комитетов местных советов, Национальной полиции и государственной санитарно-эпидемиологической службы по рассмотрению дел о данных административных правонарушения.

Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Источник

коронавирус, ВР, самоизоляция
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