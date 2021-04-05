Польское общественное телевидение указывает на неспособность Зеленского прекратить войну на Донбассе

Об этом говорится на сайте популярного в Польше круглосуточного информационного телеканала TVP info, являющегося частью польского общественного телевидения TVP.

«Зеленский в ходе предвыборной кампании пообещал, что ему удастся урегулировать конфликт на Донбассе. Однако время идет, и последующие разговоры результатов не приносят», – констатирует польский телеканал.

Также TVP info указывает на то, что все предыдущие действия Зеленского оказались безрезультатными.

«Сегодня можно сказать одно – на востоке Украины перемирие существует только на бумаге. С сегодняшней точки зрения хорошо видно, что договоренности, заключенные в декабре 2019 года между лидерами Украины, России, Франции и Германии, результатов не принесли», – отмечает польский информационный телеканал.

Автор статьи, размещенной на сайте телеканала TVP info, считает, что новая стратегия Президента Украины говорит о его милитаристских настроениях ‒ начиная с жесткой репрессивной политики в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука и заканчивая усилением военного присутствия на линии разграничения.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил: он надеется, что украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.