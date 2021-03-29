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Когда дело касается закрытия украинских телеканалов и террора против Медведчука, американцы забывают о правах человека, – Гужва

29.03.2021 / 14:40
Последние события в Украине и, в частности, реакция на них как американских дипломатов, так и в самого Белого дома развеивают всякие иллюзии по поводу пресловутых «американских ценностей». Поддерживая внесудебное закрытие трех телеканалов и незаконные санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная плтформа – За жизнь» Виктора Медведчука, американцы забывают и о правах человека, и о демократии.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор интернет-издания «Страна.UA» Игорь Гужва, комментируя последние заявления Президента США Джозефа Байдена относительно ситуации с правами человека в КНР.

«Мол для США на первом месте всегда стоят ценности – права человека, демократия. И если американцы закрывают глаза на их нарушения, то они "теряют свою репутацию в мире". А потому они и дальше будут напоминать Китаю про уйгуров и Гонконг», – пишет журналист.

Он отмечает, что подобная риторика в заявлениях официальных лиц Белого дома звучит исключительно в тех случаях, когда США это выгодно. Когда же речь заходит об Украине, американцы забывают и о ценностях, и о своей репутации.

«Куда исчезают американские ценности, когда в Украине без суда закрывают оппозиционные телеканалы и отжимают бизнес через санкции СНБО? Без всяких доказательств вины? Куда исчезают американские ценности, когда ультраправые устраивают беспредел на улицах и террор против оппозиционеров?» – задается риторическими вопросами главред интернет-издания. – В данном случае американцы о своей "репутации" не думают. Они просто решают геополитические задачи. Заодно рассеивая иллюзии о своих "ценностях", про которые они так любят рассказывать китайцам», – резюмировал Игорь Гужва.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

телеканалы, Медведчук, Гужва
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