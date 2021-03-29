Митрополит Иларион объяснил, почему Церковь не благословляет однополые браки

Церковь не отвергает представителей ЛГБТ, однако не благословляет однополые браки, ведь с точки зрения они Церкви являются грехом.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Мы ни в какой форме и ни под каким видом не можем принять однополое сожительство в качестве брачного союза со всеми вытекающими из этого неприятия последствиями. Соответственно, не может быть совершено ни венчания, ни какого-либо благословения однополой пары», - отметил архиерей.

Он напомнил, что согласно учению Православной Церкви, однополое сожительство - недопустимо, потому «если двое мужчин или двое женщин придут к священнику, будь то православному или католическому, и попросят в какой-то форме благословения на сожительство, то это благословение дано не будет».

Митрополит Иларион подчеркнул, что Церковь не отвергает представителей ЛГБТ, которые приходят к священнику на исповедь, за благословением, но не может благословить греховный способ жизни.

«Эти люди приходят, каждый по отдельности, в Церковь, к священнику на исповедь, за благословением. Мы не благословляем их греховный образ жизни, но благословляем человека. Мы говорим ему: если ты хочешь спастись, то ты должен отказаться от греховного образа жизни», - сказал владыка.