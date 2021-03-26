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Крестовый поход Владимира Зеленского на олигархов – лишь ширма, чтобы оправдать репрессии против Медведчука, – Belsat

26.03.2021 / 13:48
Санкции в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также попытки давления на его политсилу со стороны власти Владимира Зеленского не имеют ничего общего с борьбой против олигархии, которой Президент Украины пытается оправдать свои репрессивные действия.

Такое мнение высказал польский журналист в статье, опубликованной на сайте популярного телеканала Belsat.

Автор считает, что давлением на оппозицию Зеленский пытается спасти свое шаткое положение и падающие рейтинги.

«Идеалисты могут посчитать эти действия стратегией демонтажа олигархической системы. Реалисты видят, что Зеленский бежит от политического кризиса и пытается укрепить свою власть на старых идеях», – говорится в статье.

Польский журналист отметил, что Владимир Зеленский смог победить на президентских выборах, «продав» украинцам новое видение современного государства, а также обещания прекратить войну на Донбассе и подавить коррупцию в стране.

«Но на рубеже 2019-2020 гг. локомотив Зеленского сбавил скорость, а затем полностью застрял на рельсах. Первым ощутимым свидетельством того, что магия "Зе" больше не работает, стали местные выборы в октябре-ноябре 2020 года. Правящая партия не победила ни в одном крупном регионе», – пишет ресурс.

Далее в материале говорится о том, что когда новым главой Белого дома стал Джо Байден, «на киевский политический истеблишмент обрушился приступ страха». И Зеленский попытался продемонстрировать свое желание сотрудничать с новой американской администрацией, объявив войну Виктору Медведчуку, от которой Президент Украины надеялся получить и внутриполитические выгоды.

«Крестовый поход против олигархии невозможно осуществить без поддержки других олигархов. Особенно если цель – не демонтировать олигархическую систему, а прикрыть падение рейтинга и вызвать у украинцев новые надежды на перемены», – резюмирует польский журналист.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

олигархи, Медведчук, Зеленский
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