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В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19 – глава Минздрава

26.03.2021 / 14:15
Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 25 марта, информирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались".

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Напомним: 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19. На следующий день в Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.

Источник

коронавирус, вакцинация
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