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В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие

09.03.2021 / 09:46
Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения препаратом Молнупиравир.

Об этом сообщает USA Today

Указанные лекарства Merck разработал совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупиравир (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер заявил, что результаты исследований являются многообещающими, и действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

Справка: Молнупиравир является противовирусным препаратом и принимается перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Источник

США, лекарство, коронавирус
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