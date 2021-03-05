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"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 43 странах Европы - ВОЗ

05.03.2021 / 14:52
Штамм коронавируса "B.1.1.7", впервые зафиксированный в Великобритании, на данный момент обнаружен в 43 странах Европы.

Об этом заявил во время онлайн-пресс-конференции в четверг региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

"B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, зафиксирован в 43 из 53 стран региона", - заявил Клюге.

Представитель ВОЗ также сообщил, что другой штамм коронавируса "B.1.351", который впервые был зафиксирован в Южной Африке, в настоящее время выявлен уже в 26 странах Европы.

Что касается еще одной мутации коронавируса, известной под названием "P1", которая впервые была зафиксирована в Бразилии и Японии, то сейчас она уже в 15 странах Европы.

Ганс Клюге также сообщил, что на прошлой неделе в Европе было зафиксировано увеличение на 9% количества новых случаев заболевания COVID-19 - всего более 1 млн заражений.

"Мы наблюдаем вспышки в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также учащаются в ряде западноевропейских стран, где показатели и так уже были высокими", - заявил он.

Напомним, 14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, получивший название "B.1.351". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее.

4 марта стало известно, что у двух жителей Ивано-Франковска подтвердили новый "британский" штамм коронавируса.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 115 921 223 случая COVID-19, в частности 2574110 летальных, выздоровели 91580684 человека.

Источник

ВОЗ, COVID-19
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