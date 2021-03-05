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Управделами УПЦ рассказал, почему возникает мрак в душе и как его преодолеть

05.03.2021 / 12:30
Управделами УПЦ рассказал, почему возникает мрак в душе и как его преодолеть
Источник: Центр информации УПЦ
Он объяснил что тот, кто жаждет для себя чего-то особенного, «может сделать другой вывод, и "вырасти" в собственном мнении о себе мгновенно

Господь посылает добрые мысли или касается души по своей милости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

По словами владыки, «такое случается с каждым, удивляться этому не надо. И оставлять на самотек тоже не нужно, рассчитывая, что пройдет как-нибудь само».

«Святые отцы, например, святитель Феофан Затворник говорили, что такое состояние Господь допускает или с воспитательной целью, чтобы человек остался один на один с собой и убедился, что он сам не сможет справиться. "Убедился - и к Богу обратился". Или в наказание», - отметил митрополит Антоний.

Отвечая на вопрос: за что?, архиерей говорит, что «в каждом случае по-разному. Чаще всего - за тайное тщеславие, превозношение или осуждение кото-то, кто не испытывал чего-то особенного. Бывает, что Господь посылает добрые мысли или касается души по своей милости, а вовсе не из-за признания каких-либо заслуг с нашей стороны. Умный и скромный человек так и отнесется к этому», - продолжил управделами УПЦ.

 Приходиться Господу лишать такого всякого "блеска" и допустить врагу дохнуть голодом на душу. Или так бывает: начитается кто-то хороших книг и возомнит о себе, считая опыт святых своим опытом, не касаясь на деле того, над чем святые трудились, он может считать себя достойным милости Божией. Господь, опять же по милости, что бы оградить его от властительства гордыни, допускает охлаждение», - сказал архиерей.

«Дай Бог понять это всем нам и стараться продолжать все, к чем призван, не считаясь с настроением», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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