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Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов

04.03.2021 / 13:07
Известная украинская телеведущая и политик Оксана Марченко выразила поддержку журналистам незаконно закрытых властью телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции для украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Прежде всего я просто хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали, работают, продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы – дети, которые всему миру рассказали, что король – голый. Он все это время скрывался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался. Он испугался правды, которую вы говорили, потому что вы говорили это громко, вы продолжаете это делать сейчас.

И что же он сделал, испугавшись? Он решил просто закрыть вам рот. Самое простое, казалось бы. Но нельзя заткнуть рот этим миллионам, которые были на площади вместе с вами и уже знают о том, что король – голый", — отметила Оксана Марченко.

По словам телеведущей, закрытие оппозиционных каналов, как и санкции против граждан Украины, является недопустимым.

"Поддерживая вас, я хочу сказать только то, что миллионы людей сегодня нуждаются в вашем слове, они хотят вас слышать, это жизненная необходимость, так как это уже глоток свежего воздуха, без которого жить в Украине становится все труднее и труднее. Поэтому если я, как ваша коллега, могу предоставить вам какую-то помощь или воодушевление сейчас, я хочу этим поделиться с вами и выразить поддержку. Не бойтесь, не сдавайтесь и продолжайте нести правду", — призвала Марченко.

Оксана Марченко подчеркнула, что после закрытия оппозиционных каналов Украина — уже не правовое и не демократическое государство.

"И это должно стать такой страшной новостью для всех украинцев, потому что все, что происходит с каналами, все, что происходит с украинскими гражданами, с моей семьей, с моим мужем, со мной, — все это завтра может произойти с вами. Это реальность, которая перестала быть какой-то страшилкой, сказкой и чем-то таким фантасмагорическим", — подчеркнула Оксана Марченко.

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телеканалы, Марченко
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