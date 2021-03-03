Сербский Патриарх Порфирий об украинском церковном вопросе: Мы всегда на стороне канонов

В данный момент, когда речь о действиях Константинопольской Патриархии на Украине – они не согласны с преданием Церкви и в этом смысле, если хотите, можно сказать, что мы на стороне Русской Церкви.

Об этом Патриарх Сербский Порфирий сказал в своем первом интервью в качестве предстоятеля Церкви центральному сербскому каналу РТС, сообщает сайт pravoslavie.ru.

В ходе беседы были подняты вопросы проблем на Украине и фактического раскола в мировом Православии.

Отвечая на вопрос, имеет ли место давление со стороны Константинополя, чтобы Сербская Православная Церковь признала ПЦУ, Патриарх ответил: «Я не знаю о таком давлении, но вот что важно сказать на эту тему, потому что нашу Церковь часто определяют как Церковь, которая иногда поддерживает, с одной стороны, Москву, а с другой стороны – Константинополь. Мы – автокефальная Церковь, которая имеет свой внутренний порядок. Все православные Церкви – это наши Церкви - сестры».

«И в этом случае, как и в принципе, мы всегда на стороне канонов и на стороне порядка. Считаем, что в данный момент, когда речь о действиях Константинопольской Патриархии на Украине – они не согласны с преданием Церкви и в этом смысле, если хотите, можно сказать, что мы на стороне Русской Церкви. В действительности, мы на стороне порядка и на стороне канонов. А в этом случае Русская Церковь действительно лишена своих прав», – продолжил Патриарх Сербский.

Предстоятель Сербской Церкви надеется, что после Киева не будут выдаваться автокефалии другим церквам, которые это потребуют.

«Я не пророк, но, все таки, надеюсь, что до аналогичных поступков, как мы видели на Украине, не дойдет потому, что стало очевидно, что это вызвало великие потрясения в отношениях между Поместными Церквами. Это станет уроком, который сможет отрезвить всех. Конечно, когда появляются проблемы, мы должны разговаривать и оставить не нашему времени, а времени Божьему, чтобы был восстановлен порядок», – сказал Патриарх Порфирий.