Войти | Зарегистрироваться
12:52

среда,
03 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сербский Патриарх Порфирий об украинском церковном вопросе: Мы всегда на стороне канонов

03.03.2021 / 12:00
Сербский Патриарх Порфирий об украинском церковном вопросе: Мы всегда на стороне канонов
Источник: pravoslavie.ru
Предстоятель Сербской Церкви надеется, что после Киева не будут выдаваться автокефалии другим церквам, которые это потребуют

В данный момент, когда речь о действиях Константинопольской Патриархии на Украине – они не согласны с преданием Церкви и в этом смысле, если хотите, можно сказать, что мы на стороне Русской Церкви.

Об этом Патриарх Сербский Порфирий сказал в своем первом интервью в качестве предстоятеля Церкви центральному сербскому каналу РТС, сообщает сайт pravoslavie.ru.

В ходе беседы были подняты вопросы проблем на Украине и фактического раскола в мировом Православии.

Отвечая на вопрос, имеет ли место давление со стороны Константинополя, чтобы Сербская Православная Церковь признала ПЦУ, Патриарх ответил: «Я не знаю о таком давлении, но вот что важно сказать на эту тему, потому что нашу Церковь часто определяют как Церковь, которая иногда поддерживает, с одной стороны, Москву, а с другой стороны – Константинополь. Мы – автокефальная Церковь, которая имеет свой внутренний порядок. Все православные Церкви – это наши Церкви - сестры».

«И в этом случае, как и в принципе, мы всегда на стороне канонов и на стороне порядка. Считаем, что в данный момент, когда речь о действиях Константинопольской Патриархии на Украине – они не согласны с преданием Церкви и в этом смысле, если хотите, можно сказать, что мы на стороне Русской Церкви. В действительности, мы на стороне порядка и на стороне канонов. А в этом случае Русская Церковь действительно лишена своих прав», – продолжил Патриарх Сербский.

Предстоятель Сербской Церкви надеется, что после Киева не будут выдаваться автокефалии другим церквам, которые это потребуют.

«Я не пророк, но, все таки, надеюсь, что до аналогичных поступков, как мы видели на Украине, не дойдет потому, что стало очевидно, что это вызвало великие потрясения в отношениях между Поместными Церквами. Это станет уроком, который сможет отрезвить всех. Конечно, когда появляются проблемы, мы должны разговаривать и оставить не нашему времени, а времени Божьему, чтобы был восстановлен порядок», – сказал Патриарх Порфирий.

Источник: Inpress.ua
рпц, УПЦ, Константинопольский Патриархат, Сербская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 марта
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.