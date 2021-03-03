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В ГБР объяснили, почему перестали вызывать Порошенко на допросы

03.03.2021 / 12:51
В Бюро нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения.

Об этом заявил И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Совета, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сухачева: "В следствии ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматривают вопрос правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. Сейчас в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, и.о. директора ГБР сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствами. У нас нет пока оснований его вызывать и безосновательно ставить одни и те же вопросы, поэтому мы ожидаем результатов международных запросов".

Он также отметил, что ГБР пока не может закрыть одно из уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Напомним, в начале апреля прошлого года разразился международный скандал, связанный с офшорами, в котором засветился и Порошенко. В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в офшорных юрисдикциях компании представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Стало известно, что следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении Порошенко.

Источник

допрос, Порошенко, ГБР
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