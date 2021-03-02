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ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире

02.03.2021 / 13:50
Темп заражений COVID-19 в мире за последнюю неделю вырос впервые с середины января, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"За последнюю неделю число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло впервые за семь недель. Зарегистрированные случаи выросли в четырех регионах ВОЗ: на Американском континенте, в Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Это разочаровывает, но не удивляет", - приводит организация слова Гебрейесуса в Twitter.

Он добавил, что ВОЗ работает, чтобы лучше понять причину роста количества новых заражений коронавирусом.

"В некоторых случаях это, кажется, связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающейся циркуляции штаммов и с тем, что люди теряют бдительность", - заключил гендиректор ВОЗ.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 113 млн человек, более 2,5 млн умерли.

Источник

ВОЗ, COVID-19
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