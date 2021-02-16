В РПЦ допускают возможность канонизации миссонера советского времени Александра Меня

Известный богослов и миссионер протоиерей Александр Мень может быть канонизирован как мученик.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Его кончина была трагической, и я думаю, что, если будет доказано, что она была мученической, он может быть канонизирован как мученик», – отметил митрополит Иларион.

По словам архиерея, протоиерей Александр Мень был выдающимся миссионером советского времени несмотря на то, что в его трудах были взгляды спорного характера.

«В некоторых своих книгах он проводил параллели между христианством и другими религиями, и эти параллели создавали впечатление, что между христианством и другими религиями гораздо больше общего, чем это есть в действительности. Вот подобная широта взглядов отца Александра Меня и тогда смущала читателей, и сейчас продолжает их смущать», – сказал митрополит Иларион.

Протоиерей Александр Мень - автор книг по богословию, истории христианства и других религий, основам христианского вероучения, православному богослужению. Мень стал первым советским священником, выступившим с проповедью на телевидении.

Общий тираж трудов Александра Меня составляет около 8 млн. экземпляров, они переведены на несколько десятков языков мира.

Был убит утром 9 сентября 1990 года около станции «Семхоз» тяжелым предметом по голове. Убийство до сих пор не раскрыто.