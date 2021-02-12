Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:54
Лукашенко обусловил свой уход прекращением протестов и неприкосновенностью сторонников
-
16:48
Локдаун в Германии продлевается до 7 марта
-
16:17
ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca для прививок всем взрослым и пожилым людям
-
11:15
Сенат США во второй раз признал процесс импичмента Трампа конституционным
-
14:51
В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19
- 10:54
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
Глава Минфина о курсе гривни: Есть все основания, чтобы он был стабильным
-
13:50
Минфин ожидает получить все 700 миллионов от Всемирного банка после принятия "аграрных" законов
-
13:19
Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году
-
14:22
Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ - Сытник
-
13:51
"Нафтогаз" поднял на 20% цену на газ для теплопоставщиков
- 15:23
-
-
Популярное в рубрике
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
05:48
Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ
-
06:00
В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов
-
05:53
В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
-
06:00
Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
-
06:12
Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света
- 05:48
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
-
06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
-
08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
-
09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
-
06:37
В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
- 05:56