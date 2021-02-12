Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. За такое решение проголосовали 89 депутатов, говорится в сообщении 11 февраля.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - цитирует пресс-служба мэра Виталия Кличко.

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в целом полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину город планирует закупить напрямую у производителя.

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