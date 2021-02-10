Уже все рейтинги показывают, что ОПЗЖ Медведчука растет, а Зеленский и «слуги» катятся под откос, – эксперты о последствиях закрытия «112 Украина», NewsOne и ZIK

Об этом в Facebook пишет журналист и медиа-эксперт Виктория Светлова.

По словам Светловой, первая причина – это падение рейтинга Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» при одновременном росте «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Есть сразу несколько причин, почему власть решилась на этот шаг именно сейчас. Во-первых, снижение рейтингов правящей команды и рост ОПЗЖ. И действительно: вещание этой тройки сыграло в этом может и не решающую, но существенную роль (решающая роль – за курсом, противоположным обещанному на выборах)», – отмечает медиа-эксперт.

Светлова уточняет, что США наверняка тоже не нравится рост популярности ОПЗЖ, который ставит под угрозу всю идеологическую работу последних 6 лет.

В то же время, Светлова не верит, что попытки Зеленского понравиться избирателям Порошенко помогут нынешнему президенту.

«В-третьих, думаю, что в президентской команде считают, что таким образом Зеленский сможет откусить часть электората Порошенко. Уже сейчас вовсю разгоняется месседж «Зеленский смог то, что не смог Порошенко». Мое мнение – не сможет. Собственно, и все прежние усилия Зе по продолжению курса П не дали ему голосов Порошенко. В лучшем случае, они могут одобрительно кивнуть, но их кандидатом он никогда не станет», – констатирует медиа-эксперт.

Политический обозреватель Николай Васильковский соглашается со Светловой, но уточняет, что поскольку сам Зеленский превратился в «Порошенко 2.0», то его избиратели уйдут к Виктору Медведчуку.

«Как пела Пугачева, «Ты покинул берег свой родной, А к другому так и не пристал…» Это про Зеленского. А «слуг народа» без рейтинга Зеленского и в природе не существует. Поэтому и смысла их обсуждать нет. Партия-фейк», – иронизирует журналист.

«Проблема в том, что с таким поведением Зеленский ни в какой второй тур выборов просто не выйдет. Избиратели Порошенко за него не проголосуют, потому что он для них чужой. А его собственные избиратели будут голосовать за Медведчука и ОПЗЖ, потому что Зеленский превратился в «Порошенко 2.0». Уже все рейтинги показывают, что Зеленский и «слуги» катятся под откос, а оппозиция растет», – подчеркивает он.

«Наезд» на телеканалы, делает вывод Васильковский, подтвердил, что Зеленский и его окружение воспринимают Медведчука и его партию как своих главных политических оппонентов.

«Поэтому на Банковой воспринимают Медведчука как своего главного противника, отсюда и «наезд» на телеканалы, который выглядит как истерика. И если рейтинг будет падать такими темпами, то 5,5% Ющенко Зеленскому будут за счастье. И здесь никакое закрытие телеканалов не поможет», – заключает политический обозреватель Николай Васильковский.